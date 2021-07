Stand: 02.07.2021 11:22 Uhr Werder Bremen verpflichtet südkoreanisches Abwehrtalent Park fest

Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat den südkoreanischen Abwehrspieler Kyu Hyun Park fest verpflichtet. Über die Vertragslänge machte der Club am Freitag keine Angaben. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger kam 2019 auf Leihbasis vom Ulsan Hyundai FC an die Weser und spielte zuletzt in der U23-Mannschaft des Bundesliga-Absteigers.