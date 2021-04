Stand: 02.04.2021 14:05 Uhr Werder wochenlang ohne Stürmer Woltemade

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss womöglich bis zum Ende der Saison auf Angreifer Nick Woltemade verzichten. "Er hat in einer Schussbewegung das Knie überstreckt und sich einen Außenbandanriss geholt", sagte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Der 19-Jährige werde wohl sechs bis acht Wochen fehlen. Für die Bundesliga-Partie am Ostersonntag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart fällt zudem aller Wahrscheinlichkeit nach auch Verteidiger Milos Veljkovic aus. Der Serbe hat mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. | 02.04.2021 14:03