Stand: 26.07.2021 20:51 Uhr Werder will einstigen Verkaufskandidaten Schmidt nun halten

Fußball-Zweitligist Werder Bremen plant nun doch weiter mit Mittelfeldspieler Niklas Schmidt, der zu Beginn der Vorbereitung noch abgegeben werden sollte. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm und gehen fest davon aus, dass er bei uns bleibt", erklärte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz der "Deichstube". Der in den vergangenen drei Jahren an Wehen Wiesbaden und den VfL Osnabrück ausgeliehene Schmidt hatte sich durch starke Trainingsleistungen einen Platz in der Startelf für die Bremer Auftaktpartie gegen Hannover (1:1) erkämpft. | 26.07.2021 20:50