Stand: 29.01.2021 09:23 Uhr Werder verleiht Käuper erneut - in die Slowakei

Fußball-Bundesligist Werder Bremen und Ole Käuper gehen - mal wieder - getrennte Wege. Der Mittelfeldakteur schließt sich auf Leihbasis bis Saisonende dem slowakischen Erstligisten FC Nitra an. Der gebürtige Bremer war im Juli 2005 in das Nachwuchsleistungszentrum an der Weser gewechselt. Im Dezember 2017 feierte Käuper sein Bundesliga-Debüt, ohne dass er sich bei den Profis durchsetzte. Es folgten die Leihgeschäfte mit Erzgebirge Aue und Carl Zeiss Jena, ehe Käuper im Sommer 2020 an die Weser zurückkehrte, dort aber nur zum U-23-Kader zählte. | 29.01.2021 09:22