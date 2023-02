Stand: 06.02.2023 15:39 Uhr Werder Bremen verlängert mit Groß

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Christian Groß verlängert. Der im Sommer auslaufende Kontrakt des Mittelfeldspielers geht nun bis zum 30. Juni 2024, das teilte der Tabellenachte am Montag mit. „Grosso hat in den knapp vier Jahren, die er Teil des Profikaders ist, eine unglaubliche Entwicklung genommen. Sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, sagte Sportchef Clemens Fritz über den 33-Jährigen. | 06.02.2023 15:38