Stand: 03.02.2021 17:01 Uhr Werder und Meppen beenden Plogmann-Leihgeschäft

Fußball-Bundesligist Werder Bremen und Drittligist SV Meppen haben den Leihvertrag mit Torwart Luca Plogmann vorzeitig aufgelöst. Der SVM hatte den Werder-Keeper Ende August 2020 für ein Jahr ausgeliehen. Beim Spiel des SVM in Dresden am 31. Oktober 2020 hatte sich der 20 Jahre alte Plogmann eine Patellarsehnenruptur zugezogen. „Aufgrund seiner schweren Verletzung würde Luca in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr für uns spielen können“, wird Sportvorstand Heiner Beckmann auf der SVM-Homepage zitiert. „Es macht daher Sinn, dass Luca sein gesamtes Reha-Programm weiter bei Werder absolviert und dann möglichst noch in Bremen Spielpraxis sammeln kann.“ | 03.02.2021 16:58