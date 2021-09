Stand: 14.09.2021 16:12 Uhr Werder startet ohne Toprak in die Vorbereitung auf das Nordderby

Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat die Vorbereitung auf das mit Spannung erwartete Nord-Derby gegen den Hamburger SV ohne Abwehrchef Ömer Toprak aufgenommen. Der 32-Jährige fehlte am Dienstag wegen eines grippalen Infekts und plagt sich zudem mit muskulären Problemen herum, wie der Verein mitteilte. Werder und der HSV treffen am Sonnabend (20.30 Uhr) erstmals in der Zweiten Liga aufeinander. | 14.09.2021 15:56