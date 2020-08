Stand: 24.08.2020 15:10 Uhr

Werder schlägt Lustenau - Rashica angeschlagen

Werder Bremen hat auch sein drittes Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am Montag im Trainingslager in Zell am Ziller mit 4:2 (2:0) gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau durch. Milot Rashica musste in der zweiten Hälfte angeschlagen ausgewechselt werden - eine Vorsichtsmaßnahme, wie Werder mitteilte. Davie Selke hatte den Fußball-Bundesligisten in der 21. Minute per Elfmeter in Führung gebracht. Johannes Eggestein (30.), und die eingewechselten Rashica (50.) und Niclas Füllkrug (54.) erzielten die weiteren Tore. Kevin Möhwald feierte sein Comeback. Sommerfahrplan | 24.08.2020 15:10