Stand: 16.02.2023 16:00 Uhr Werder reist ersatzgeschwächt nach Frankfurt

So ersatzgeschwächt wie noch nie in diesem Jahr muss Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Eintracht Frankfurt antreten. Mittelfeldspieler Christian Groß meldete sich krankheitsbedingt ab, Leonardo Bittencourt ist für die Partie bei den Hessen gelbgesperrt und Mitchell Weiser fällt mit einer Außenbandverletzung aus. Außerdem fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Felix Agu (Patellasehne) und Manuel Mbom (Wadenprobleme). Der Einsatz von Nationalspieler Niclas Füllkrug, der am Donnerstag individuell trainierte, soll nicht gefährdet sein. | 16.02.2023 16:00