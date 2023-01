Stand: 13.01.2023 10:45 Uhr Werder im Testspiel bei Schalke ohne Stürmer Burke

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Testspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) beim Ligarivalen FC Schalke 04 auf Angreifer Oliver Burke verzichten. Der 25-Jährige laboriert an Oberschenkelproblemen und muss daher aktuell mit dem Training aussetzen. Im ersten Bundesliga-Spiel nach der WM-Pause am 21. Januar (18.30 Uhr) beim 1.FC Köln wird der Schotte aber aller Voraussicht nach den Hanseaten wieder zur Verfügung stehen. Romano Schmid (Knieverletzung) wird hingegen länger pausieren müssen. | 13.01.2023 10:44