Stand: 22.08.2020 17:49 Uhr

Werder im DFB-Pokal gegen Jena - Klaassen verletzt

Auf Werder Bremen wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals eine unangenehme Aufgabe. Der Fußball-Bundesligist muss am zweiten September-Wochenende beim Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena antreten. Der Regionalligist setzte sich im Thüringer Landespokal-Finale gegen FSV Martinroda mit 8:2 (3:1) durch. Davy Klaassen droht derweil eine längere Zwangspause. Der Mittelfeldspieler zog sich im Training eine Knieverletzung zu, eine MRT-Untersuchung soll am Sonntag Aufschluss über die Verletzung geben. Angreifer Josh Sargent setzte aufgrund von Problemen im Sprunggelenk ebenfalls mit dem Training aus. | 22.08.2020 17:46