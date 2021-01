Stand: 31.01.2021 10:16 Uhr Werder holt Torwart Zetterer zurück - Chong nach Brügge

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Torwart Michael Zetterer vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle zurückgeholt. Der 25-Jährige, dessen Leihvertrag vorzeitig beendet wurde muss sich allerdings wegen der aktuellen Corona-Bedingungen für fünf Tage in Quarantäne begeben. Für das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Fürth am Dienstag steht er daher noch nicht zur Verfügung. Zetterer nimmt die Rolle von Ersatztorwart Stefanos Kapino ein, der zum SV Sandhausen gewechselt war - Sport-Geschäftsführer Frank Baumann gab außerdem bekannt, dass der Zetterers Vertrag verlängert wurde. Verlassen wird Werder dagegen Tahith Chong. Der Angreifer war von Manchester United auf Leihbasis gekommen und soll nun an den FC Brügge ausgeliehen werden. Wechselbörse | 31.01.2020 11:06