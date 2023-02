Stand: 08.02.2023 15:44 Uhr Werder holt Jahns als Kaderplaner - Mehr Befugnisse für Fritz

Fußball-Bundesligist Werder Bremen stellt sich im sportlichen Bereich zur kommenden Saison neu auf. Johannes Jahns wechselt von RB Salzburg zum Tabellenachten und soll dann die Bereiche Scouting, Kaderplanung und Recruiting verantworten. Clemens Fritz, Leiter Lizenzbereich bei Werder, wird "in Zukunft weitere Aufgaben im Bereich der Lizenzspieler übernehmen", die derzeit noch von Geschäftsführer Frank Baumann verantwortet werden, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. | 08.02.2023 15:43