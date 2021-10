Stand: 07.10.2021 12:54 Uhr Werder bis Jahresende ohne Stürmer Woltemade

Werder Bremen muss bis Ende des Jahres auf Stürmer Nick Woltemade verzichten. Der 19-Jährige wurde am Donnerstag am linken Fuß operiert, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. "Bereits seit Ende September hatte Nick Beschwerden, die nicht besser geworden sind. Daher war ein Eingriff leider notwendig", sagte Werder-Coach Markus Anfang. Woltemade, der in dieser Saison bislang nur zweimal zum Einsatz gekommen war, soll zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde im Januar 2022 wieder fit sein. | 07.10.2021 12:39