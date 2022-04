Stand: 05.04.2022 15:53 Uhr Werder: Vier Abwehrspieler kehren ins Training zurück

Nach der Verletzungsmisere in der Abwehr von Werder Bremen könnten einige Defensivspieler im Zweitliga-Topspiel beim FC St. Pauli möglicherweise wieder mitmischen. "Ömer Toprak, Milos Veljkovic, Marco Friedl, Mitchell Weiser werden morgen ins Training einsteigen", sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz am Dienstag bei einer Medienrunde. Die Spieler waren seit Anfang März nacheinander ausgefallen. "Drei von den vier Spielern sind länger ausgefallen. Wir müssen abwarten, wie sie die Belastung vertragen", sagte Fritz. Ein Einsatz von Jean-Manuel Mbom am Sonnabend (13.30 Uhr) ist fraglich, Felix Agu wird wohl zum Ende der Woche wieder ins Training einsteigen. Torwart Michael Zetterer ist nach wie vor in Corona-Quarantäne. | 05.04.2022 15:50