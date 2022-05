Stand: 29.05.2022 11:08 Uhr Werder-Verteidiger Nawrocki wechselt zu Legia Warschau

Verteidiger Maik Nawrocki kehrt dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen endgültig den Rücken. Wie die Hanseaten am Sonntag mitteilten, hat der polnische Erstligist Leagia Warschau, an den der 21-Jährige zuletzt ausgeliehen war, die Kaufoption für den Junioren-Nationalspieler gezogen. Über die Ablösemodalitäten machte Werder keine Angaben. Nach Informationen des Portals "Deichstube" soll der Aufsteiger 1,5 Millionen Euro für den gebürtigen Bremer erhalten, der von 2006 an in der Nachwuchsabteilung der Norddeutschen ausgebildet worden war, aber zu keinem Profi-Einsatz bei Werder kam. Zur Bundesliga-Wechselbörse | 29.05.2022 11:07