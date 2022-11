Stand: 15.11.2022 17:48 Uhr Werder-Coach Werner und sein Assistent positiv auf Corona getestet

Trainer Ole Werner von Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 34-Jährige habe "leichte Symptome und befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne", heißt es in der Mitteilung des Clubs. Ein weiterer positiver Test folgte schnell: Co-Trainer Patrick Kohlmann ist ebenfalls betroffen und hat sich in häusliche Isolation begeben. Beide fehlen den Bremern deshalb auch am Dienstagabend bei einem Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten Heeslinger SC. | 15.11.2022 17:34