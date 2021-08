Stand: 12.08.2021 11:16 Uhr Werder-Torwart Kapino wechselt zu Arminia Bielefeld

Der nächste Abgang beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen steht fest. Torwart Stefanos Kapino wechselt zum Erstligisten Arminia Bielefeld. Das gab Bielefeld am Donnerstag bekannt. Der 27 Jahre alte Grieche unterschrieb bei der Arminia einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Die Bremer hatten Kapino bereits in der vergangenen Saison an den SV Sandhausen ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr verlor der Grieche während der Saisonvorbereitung das Duell mit Michael Zetterer. Zudem verhandelt auch Stammkeeper Jiri Pavlenka über eine Verlängerung. Wechselbörse | 12.08.2021 11:15