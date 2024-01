Stand: 15.01.2024 10:31 Uhr Werder-Stürmer Ducksch glaubt an seine EM-Chance

Stürmer Marvin Ducksch (Werder Bremen) glaubt trotz großer Konkurrenz in der Offensive der deutschen Fußball-Nationalelf an seine EM-Chance. "Ich denke, dass es so einen Spielertypen wie mich in der Mannschaft einfach nicht noch einmal gibt", sagte der 29-Jährige dem "kicker". "Ich kann eigentlich aus jeder Situation in der vorderen Reihe etwas kreieren, immer irgendwie ein Tor erzielen. Deswegen bin ich überzeugt, dass ich jeder Mannschaft etwas geben kann - auch der Nationalmannschaft", erläuterte er. | 15.01.2022 10:28