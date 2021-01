Stand: 11.01.2021 18:02 Uhr Werder: Rashica "jetzt ein Kandidat" für Augsburg-Spiel

Offensivspieler Milot Rashica könnte im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr) sein Comeback für Fußball-Bundesligist Werder Bremen geben. "Milot ist Stand jetzt ein Kandidat für das Augsburg-Spiel", sagte Clemens Fritz, der Leiter Profifußball, am Dienstag in einer Medienrunde. Rashica war wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel ausgefallen und hatte zuletzt Ende November für die Bremer gespielt. | 12.01.2020 11:46