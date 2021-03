Stand: 16.03.2021 12:00 Uhr Werder-Profis Veljkovic und Gruev angeschlagen

Verteidiger Milos Veljkovic vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat das Training am Dienstag verpasst. Der 25-Jährige habe Probleme mit einem Zeh und setze daher aus, erklärte Werders Lizenzspieler-Leiter Clemens Fritz und ergänzte: "Es ist nichts Wildes." Mittelfeldakteur Ilia Gruev ist ebenfalls angeschlagen. "Er hat sich am Wochenende am Sprunggelenk verletzt in einer Trainingseinheit. Da müssen wir abwarten, wie sich das entwickeln wird", sagte Fritz. | 16.03.2021 12:00