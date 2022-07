Stand: 08.07.2022 11:47 Uhr Werder-Profi Park vor Wechsel zu Dynamo Dresden

Kyu-hyun Park steht vor einem Wechsel von Werder Bremen zum Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Der 21 Jahre alte Südkoreaner hat das Trainingslager der Grün-Weißen im österreichischen Zell am Ziller am Freitag bereits verlassen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Beim Drittligisten würde Park, der in der vergangenen Saison in der Zweiten Liga kein Spiel für Werder bestritt, auf Trainer Markus Anfang treffen, mit dem er zu Beginn der vergangenen Spielzeit in Bremen zusammengearbeitet hat. | 08.07.2022 11:44