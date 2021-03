Stand: 30.03.2021 11:15 Uhr Werder-Profi Agu liebäugelt mit Einsätzen für Nigeria

Felix Agu vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen kann sich trotz seiner beiden U21-Länderspiele für Deutschland vorstellen, in Zukunft für die A-Nationalmannschaft Nigerias zu spielen. Es habe bereits Kontakt mit Nigerias Nationaltrainer Gernot Rohr gegeben, sagte der 21-Jährige in einem "Deichstube"-Interview. "Ich habe mich nach meiner ersten Berufung für eine Nationalmannschaft, also die U21, erstmal für Deutschland entschieden, weil ich in meinem gewohnten Umfeld bleiben wollte. Das hat sich besser angefühlt, aber das war keine Entscheidung gegen Nigeria." Agus Vater stammt aus Nigeria, er selbst ist in Osnabrück geboren. | 30.03.2021 11:15