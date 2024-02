Stand: 27.02.2024 13:06 Uhr Werder-Neuzugang Grüll entschuldigt sich nach homophoben Gesängen

Marco Grüll, Neuzugang von Fußball-Bundesligist Werder Bremen, hat sich nach der Beteiligung an homophoben Gesängen nach dem 3:0-Derbysieg Rapid Wiens gegen Austria in Österreich entschuldigt. "Wir als Spieler haben eine gewisse Vorbildfunktion und dieser wurden wir in dieser Situation keinesfalls gerecht. Dafür kann ich mich nur aufrichtig entschuldigen", teilte der 25-Jährige am Dienstag via Instagram mit. Im Sommer schließt er sich dem SVW an. Nach der Partie am Sonnabend hatten mehrere Spieler "Wir sind keine orschwoarmen Veilchen" gesungen. | 27.02.2022 13:06