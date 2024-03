Stand: 19.03.2024 14:57 Uhr Werder-Neuzugang Alvero: "Richtiger Moment für eine Pause"

Winter-Neuzugang Skelly Alvero will die Länderspielpause mit Fußball-Bundesligist Werder Bremen nutzen, um nach den jüngsten Rückschlägen in verbesserter Form zurückzukehren. "Ich denke, das ist gerade der richtige Moment für eine Pause", sagte Alvero am Dienstag. Werder hat zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert und steht nach 26 Spieltagen auf dem zehnten Tabellenrang. "Die Pause können wir nutzen, um die Tendenz wieder umzukehren", sagte der 21 Jahre alte Franzose. Alvero ist bislang in fünf Ligaspielen eingewechselt worden und hatte gegen Hoffenheim (1:2) ein Tor erzielt. | 19.03.2024 14:57