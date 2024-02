Stand: 21.02.2024 17:48 Uhr Werder-Kapitän Friedl fällt länger aus

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Kapitän Marco Friedl verzichten. Der 25 Jahre alte Österreicher hat sich im Training am Dienstag einen Riss der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen, das ergab eine Untersuchung am Mittwoch. "Nachdem die Situation bei Marco gestern Nachmittag noch ganz gut aussah, hat sie sich über Nacht leider deutlich verschlechtert", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Hanseaten, in einer Mitteilung. | 21.02.2022 17:48