Stand: 30.09.2022 09:36 Uhr Werder: Gladbach-Coach Farke sieht fantastische Entwicklung bei Ducksch

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hat nach eigener Aussage kräftig zur Entwicklung von Werder-Stürmer Marvin Ducksch beigetragen. Als er die U23 von Borussia Dortmund trainierte, gehörte Ducksch zum Kader. "Er hatte damals keine gute Phase in seiner Karriere. Ich musste ihn da irgendwie wach küssen", sagte Farke vor der Bundesliga-Partie in Bremen (Sbd., 18.30 Uhr). "Ich habe seine Karriere dann wieder ans Laufen bekommen. Er hat danach fantastisch gespielt und bildet heute mit Niclas Füllkrug ein brandgefährliches Offensiv-Duo", so der Borussia-Trainer. | 30.09.2022 09:28