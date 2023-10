Stand: 08.10.2023 20:57 Uhr Werder-Fußballerinnen verlieren unglücklich beim SC Freiburg

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen haben am Sonntagabend eine unglückliche 1:2 (1:0)-Niederlage beim SC Freiburg hinnehmen müssen. Sophie Weidauer brachte die Hanseatinnen in der 25. Minute in Führung, die auch zur Halbzeit Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Hanna Nemeth mit einem Eigentor für den Freiburger Ausgleich (61.). Kurz darauf erzielte Svenja Fölmli den Siegtreffer für die Gastgeberinnen (67.). Der VfL Wolfsburg hatte bereits am Freitag einen knappen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg gefeiert und damit seine weiße Weste gewahrt. Ergebnisse und Tabelle | 08.10.2023 20:55