Stand: 10.03.2024 15:56 Uhr Werder-Fußballerinnen verlieren beim 1. FC Köln

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben am 15. Bundesliga-Spieltag die siebte Saisonniederlage kassiert. Die Hanseatinnen verloren am Sonntagnachmittag beim 1. FC Köln mit 1:2 (0:1). Jasmin Sehan erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (76.) für Werder, das im gesicherten Tabellenmittelfeld bleibt. Marleen Schimmer (32.) und Carlotta Wamser (82.) waren für die Rheinländerinnen erfolgreich. Sie verschafften sich durch den Erfolg Luft im Abstiegskampf. Der VfL Wolfsburg spielt erst am Montagabend (19.30 Uhr). Der Gegner der "Wölfinnen" ist dann Aufsteiger RB Leipzig. Ergebnisse und Tabelle | 10.03.2024 15:55