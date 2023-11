Stand: 19.11.2023 20:32 Uhr Werder-Fußballerinnen unterliegen Bayern München

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben dem VfL Wolfsburg im Titelrennen nicht helfen können. Die Bremerinnen mussten sich am Sonntagabend dem Titelverteidiger Bayern München zu Hause mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Der FCB zog in der Tabelle wieder an den "Wölfinnen" vorbei, die einen Tag zuvor das sieglose Schlusslicht MSV Duisburg mit 2:0 bezwungen hatten. Werder belegt in der Tabelle mit zehn Punkten den siebten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 19.11.2023 20:32