Stand: 20.10.2023 14:29 Uhr Werder-Fußballerinnen ohne Brandenburg und Pérez in Essen

Die Bundeliga-Fußballerinnen von Werder Bremen müssen in ihrer Auswärtspartie am Sonnabend (14 Uhr) bei der SGS Essen auf die verletzte Verteidigerin Michaela Brandenburg sowie die angeschlagene Keeperin Catalina Pérez verzichten. Zudem fallen die langzeitverletzten Jasmin Sehan, Reena Wichmann und Tuana Mahmoud weiterhin aus. Beide Teams sind mit sechs Punkten aus vier Partien in die neue Saison gestartet. Werder-Coach Thomas Horsch geht von einer umkämpften Begegnung aus: "Für uns waren Duelle mit Essen schon immer enge Partien. Daher erwarte ich auch am Samstag einen Gegner auf Augenhöhe." Ergebnisse und Tabelle | 20.10.2023 14:28