Stand: 29.11.2023 11:55 Uhr Werder-Fußballerinnen bestreiten Testspiel in Wolfsburg

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen bestreiten während der Länderspiel-Pause ein Testspiel bei der Zweitvertretung des VfL Wolfsburg. Das Duell mit dem Zweitligisten wird am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz am Elsterweg ausgetragen. Bereits am vergangenen Freitag waren die Bremerinnen zu Gast in der Autostadt gewesen - allerdings wegen eines Pflichtspiels. Werder verlor die Achtelfinalpartie des DFB-Pokal bei Titelverteidiger Wolfsburg mit 0:5. | 29.11.2023 11:55