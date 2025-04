Stand: 11.04.2025 21:19 Uhr Werder-Frauen siegen bei der SGS Essen

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben in der Bundesliga ihren achten Saisonsieg gefeiert. Im Auswärtsspiel bei der SGS Essen siegten die Norddeutschen mit 1:0 (0:0). Den Treffer des Freitagabends erzielte Larissa Mühlhaus. Es war bereits ihr siebtes Saisontor. Bei nun zehn Punkten Vorsprung auf Essen steht bereits fest, dass Werder in der Tabelle am Ende vor den Westdeutschen stehen wird. | 11.04.2025 20:30