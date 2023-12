Stand: 10.12.2023 20:24 Uhr Werder-Frauen gewinnen beim MSV Duisburg

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben in der Bundesliga ihren vierten Saisonsieg gefeiert und kletterten in der Tabelle auf den sechsten Rang. Am Sonntag setzten sich die Hanseatinnen beim Schlusslicht MSV Duisburg mit 2:0 (1:0) durch. Maja Sternad (34.) und Sophie Weidauer trafen (83.) für Werder, das nach der Gelb-Roten Karte für die Duisburgerin Paula Flach (55.) mehr als eine halbe Stunde in Überzahl spielte. | 10.12.2023 20:24