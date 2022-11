Stand: 23.11.2022 12:21 Uhr Werder-Coach Werner sieht in zurückhaltender Transferstrategie Gefahr

Ole Werner sieht in der voraussichtlich zurückhaltenden Transferpolitik von Werder Bremen in der Winterpause ein Risiko. "Wir haben keinen großen Kader. Das ist der finanziellen Situation geschuldet. Deshalb wird es für uns sehr schwer, in der Winter-Transferphase aktiv zu werden. Und das ist sicher eine Gefahr", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten der "Sport Bild". Werner geht davon aus, dass "andere hinter uns stehende Clubs nochmals ins wirtschaftliche Risiko gehen und ihre Mannschaften verstärken werden". | 23.11.2022 12:20