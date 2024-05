Stand: 09.05.2024 15:23 Uhr Werder-Coach Werner: Arbeiten für Europa, nicht davon träumen

Zwei Spieltage vor dem Saisonende spielt Fußball-Bundesligist Werder Bremen als Tabellenelfter noch um die Plätze mit, die in der kommenden Saison zur Teilnahme am Europapokal berechtigen würden. "Träumen ist in unserem Job nicht angebracht, sondern arbeiten ist angesagt", sagte Coach Ole Werner am Donnerstag. In den Partien bei RB Leipzig am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) und eine Woche später daheim gegen den VfL Bochum gehe es darum, das Maximum herauszuholen: "Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt." | 09.05.2024 15:23