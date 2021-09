Stand: 09.09.2021 13:46 Uhr Werder-Coach Anfang lässt Torwartfrage vor Ingolstadt-Spiel offen

Werder Bremens Trainer Markus Anfang hat sich vor dem Zweitliga-Auswärtsspiel am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim FC Ingolstadt noch nicht in der Torwartfrage festgelegt. "Wir wollen erst noch das Training am Freitag abwarten. Danach werden wir eine Entscheidung treffen und diese auch den beiden Torhütern mitteilen", sagte Anfang am Donnerstag. In den bisherigen fünf Saisonspielen stand Michael Zetterer im Tor, weil der langjährige Stammtorwart Jiri Pavlenka noch verletzt war. Nun ist der 29 Jahre alte Tscheche aber wieder fit. | 09.09.2021 13:40