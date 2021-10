Stand: 21.10.2021 14:25 Uhr Werder-Coach Anfang: "Wir glauben an Füllkrug"

Werder Bremens Trainer Markus Anfang ist froh, dass ihm Stürmer Niclas Füllkrug nach dessen Suspendierung wieder zur Verfügung steht. "Ich finde ihn wichtig. Ich finde ihn gut. Ich finde, dass er uns helfen kann. Wir glauben an ihn, und wir glauben an seine Qualität", meinte Anfang im Hinblick auf das Zweitligaspiel beim SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr). Füllkrug war nach dem 0:3 in Darmstadt mit Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz, in der Kabine aneinander geraten und vom Training freigestellt worden. | 22.10.2021 14:12