Stand: 21.01.2021 15:34 Uhr Werder Bremens verleiht Torwart Kapino an Sandhausen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht Torhüter Stefanos Kapino an den Zweitligisten SV Sandhausen. Das gaben die Norddeutschen am Donnerstag bekannt. Der 26 Jahre alte Grieche soll in Sandhausen Spielpraxis bekommen. Kapino steht seit Sommer 2018 bei Werder unter Vertrag, kam aber an Stammkeeper Jiri Pavlenka nicht vorbei. Wechselbörse | 21.01.2021 15:25