Stand: 16.12.2022 11:56 Uhr Werder Bremens Pavlenka fällt mit Hexenschuss aus

Werder Bremens Torwart Jiri Pavlenka muss für einige Tage mit dem Training aussetzen. Der 30 Jahre alte Tscheche zog sich am Donnerstag beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den SV Meppen (1:0) einen Hexenschuss im Rücken zu, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Ob Pavlenka in diesem Jahr noch einmal ins Training einsteigt, ist ungewiss. Am 2. Januar reisen die Bremer ins Trainingslager nach Murcia in Spanien. | 16.12.2022 11:56