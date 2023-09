Stand: 05.09.2023 16:13 Uhr Werder Bremens Kownacki sieht nach Füllkrug-Abgang seine Chance

Dawid Kownacki vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen will vom Abgang des Nationalspielers Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund profitieren. "Niclas ist ein richtig guter Stürmer, er war eine wichtige Person in unserer Mannschaft. Es ist nicht einfach für mich, die Jungs haben eine richtig gute Saison gespielt", schob er über das frühere Duo Füllkrug und Marvin Ducksch hinterher. "Ich denke, wir können gut zusammenspielen", sagte er über Ducksch, mit dem er schon in Düsseldorf gespielt hatte. "Diese Kombination" könnte nach Ansicht des Angreifers gut passen. "Ich bin ein anderer Stürmer als Marvin", stellte er klar. | 05.09.2023 16:12