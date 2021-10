Stand: 10.10.2021 15:06 Uhr Werder Bremens Fußballerinnen gehen in Potsdam unter

Die Fußballerinnen von Werder Bremen bleiben in der Bundesliga siegloses Tabellenschlusslicht. Am fünften Spieltag kassierten die Hanseatinnen am Sonntag bei Turbine Potsdam eine 0:5 (0:4)-Pleite. Sophie Weidauer (3.), Nina Ehegötz (10., 37.), Gina Chmielinksi (16.) und Selina Cerci (90.) waren für Turbine erfolgreich. Ergebnisse und Tabelle | 10.10.2021 15:05