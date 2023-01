Stand: 06.01.2023 10:26 Uhr Werder Bremens Ducksch: Dürfen kein Prozent nachlassen

Trotz des guten ersten Saisonabschnitts mit Platz neun nach 15 Spieltagen hat Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch von seinen Teamkollegen den vollen Fokus auf den zweiten Saisonteil gefordert. "Wenn wir nur ein Prozent weniger tun als in den ersten 15 Spielen, dann wird es nicht reichen", sagte Ducksch am Freitag im Trainingslager im spanischen Murcia mit Blick auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. "Wir haben ganz klar angesprochen, dass wir uns nicht ausruhen dürfen", betonte Ducksch. Tabelle | 06.01.2023 16:36