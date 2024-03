Stand: 10.03.2024 16:30 Uhr Werder Bremen wochenlang ohne Verteidiger Stark

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss erneut einige Wochen auf Abwehrspieler Niklas Stark verzichten. Der Defensivspieler hat sich beim 1:2 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend eine Innenbandverletzung des Sprunggelenks zugezogen, wie die Hanseaten am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte. Stark hatte nach einem Zweikampf mit Karim Adeyemi in der 83. Minute ausgewechselt werden müssen. | 10.03.2024 16:29