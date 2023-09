Stand: 20.09.2023 14:24 Uhr Werder Bremen wird Testspieler Cesay nicht verpflichten

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird Testspieler Kallum Cesay nicht verpflichten. Das teilten die Grün-Weißen am Mittwoch mit. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger, der in der Jugend bei Tottenham Hotspur ausgebildet wurde, ist aktuell vereinslos und hatte in der Woche vor dem Heidenheim-Spiel (2:4) bei den Werder-Profis mittrainiert. "Kallum hat das ordentlich gemacht und hat sich auch außerhalb des Platzes gut präsentiert, allerdings ist er doch ein Stück von der Bundesliga entfernt. Ihn dann vorrangig in der U23 einzusetzen, hätte für uns keinen Sinn gemacht", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball, die Entscheidung. Die Zu- und Abgänge der norddeutschen Bundesligisten | 20.09.2023 14:24