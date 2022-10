Stand: 06.10.2022 08:17 Uhr Werder Bremen will Corona-Maßnahmen wieder verschärfen

Wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen will Fußball-Bundesligist Werder Bremen seine Maßnahmen verschärfen. "Wir hatten zuletzt auch einen Austausch mit dem Gesundheitsamt und werden in der kommenden Woche entscheiden, wie wir da weiter vorgehen", sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. "Wir werden uns in den nächsten Tagen auch noch einmal mit der medizinischen Abteilung austauschen", betonte Fritz. Seitens der Deutschen Fußball Liga gebe es aktuell keine besonderen Vorgaben. | 06.10.2022 08:17