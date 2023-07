Stand: 15.07.2023 13:14 Uhr Werder Bremen verpflichtet Lisa Josten

Offensivspielerin Lisa Josten kehrt zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurück. Die 30-Jährige kommt vom Bundesliga-Absteiger SV Meppen zurück an die Weser. "Lisa hat gerade in der abgelaufenen Spielzeit mit fünf Toren und der Art und Weise, wie sie die Treffer erzielt hat, unter Beweis gestellt, welche Qualitäten sie besitzt", sagte Abteilungsleiterin Birte Brüggemann. Bereits in der Saison 2017/18 lief Josten im Werder-Trikot auf. | 15.07.2023 13:13