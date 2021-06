Stand: 09.06.2021 17:50 Uhr Werder Bremen verpflichtet Abwehrspieler Jung

Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat seinen ersten Spieler für die Mission Wiederaufstieg verpflichtet. Wie die Norddeutschen am Mittwoch bekannt gaben, wechselt der deutsche Abwehrspieler Anthony Jung ablösefrei vom dänischen Meister Bröndby Kopenhagen nach Bremen. Über die Laufzeit des Vertrages machte der Club keine Angaben. "Anthony hat sowohl ein sehr gutes Angebot von Bröndby als auch ein Angebot aus der Bundesliga abgelehnt, um zu Werder zu kommen und hier erfolgreich zu sein", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. Jung hatte 2016/2017 in der Bundesliga für den FC Ingolstadt gespielt, zudem war in der Zweiten Liga für RB Leipzig und den FSV Frankfurt aktiv. | 09.06.2021 17:46