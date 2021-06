Stand: 29.06.2021 08:18 Uhr Werder Bremen verleiht Goller an Darmstadt 98

Fußballprofi Benjamin Goller wechselt innerhalb der Zweiten Liga von Werder Bremen zu Darmstadt 98. Der 22 Jahre alte Flügelspieler ist für ein Jahr an die Hessen ausgeliehen. Bei Werder besitzt Goller, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim Karlsruher SC (vier Tore in 27 Partien) spielte, noch einen Vertrag bis 2023. Wechselbörse Zweite Liga | 29.06.2021 08:17