Stand: 04.04.2022 12:06 Uhr Werder Bremen verlängert mit Offensiv-Talent Dinkci

Nachwuchshoffnung Eren Dinkci hat seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Über die exakte Vertragslänge machten die Hanseaten wie immer keine Angaben. Dinkci freue sich, in seiner Heimat weiterhin vor den Fans auflaufen und spielen zu dürfen, hieß es. "Hoffentlich dann auch in der Ersten Liga wieder", teilte der 20 Jahre alte Offensivspieler mit. Nach dem 1:1 (0:0) gegen den SV Sandhausen sind die Grün-Weißen Tabellenführer. | 04.04.2022 11:42